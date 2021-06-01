До США вирушили представники Німеччини, щоб вирішити долю Північного потоку-2

Долю російського газопроводу Північний потік-2 вирішуватимуть у Вашингтоні. Туди відправились спеціальні посланці від німецького уряду.

За словами міністра закордонних справ Німеччини Хайко Мааса, Берлін чітко дав зрозуміти Вашингтону, що хоче знайти спільні точки в питанні Північного потоку-2.

Німецькі ЗМІ повідомили, що канцлер Німеччини Ангела Меркель відправила до Вашингтона топ-переговірників, щоб знайти компромісну угоду в цьому питанні.

Водночас відомо, що Німеччина та США мають істотні розбіжності в поглядах щодо цього газопроводу. Але в контексті наростальної агресії Росії, виступати єдиним фронтом – єдиний шлях протидії цій агресії.

Попри те, що президент США Джо Байден вирішив не вводити ключові санкції проти будівництва Північного потоку-2, Вашингтон залишився на своїй позиції – проект не повинен бути добудований. За словами Байдена, вводити санкції проти газопроводу на той час було контрпродуктивно для відносин Вашингтона з Берліном. Тому США зробили крок назустріч Німеччині, а тепер черга за німецькими партнерами.

Що конкретно обговорюють на цих переговорах, поки точно невідомо. Також невідомо, чи могла змінитися позиція Німеччини на тлі останніх подій у Східній Європі.

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Водночас аналітики сходяться на думці, що необхідно зберегти жорстку позицію щодо політики російського президента Володимира Путіна.

– Чинна адміністрація говорить, що на час їх приходу до влади газопровід був побудований на 92%, тому це провал попередньої адміністрації. Справедливо. Але тепер провалюється адміністрація Байдена, через скасування санкцій. Це – ознака слабкості. Це рішення дає зрозуміти, що ми хочемо зберегти відносини з Німеччиною, і до цього питань немає. Але, так виходить, що ми ставимо це вище критичної необхідності зберегти жорстку позицію щодо Путіна, – заявив старший експерт Міжнародного університету Флориди Девід Креймер.

Північний потік-2 загрожує безпеці України

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що запуск газопроводу Північний потік 2 загрожує енергетичній безпеці України та всієї Європи.

За його словами, в такому випадку Росія точно відключить Україну від транзиту газу в ЄС, не дивлячись на наявність контракту.

До цього глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна боротиметься за захист своїх інтересів, поки будівництво газопроводу Північний потік-2 повністю не завершено.

На його думку, рано говорити про перемогу Росії. Хоча після скасування санкцій США РФ стало простіше завершити будівництво газопроводу.

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