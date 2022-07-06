Помогает оправиться от пережитых ужасов войны: в Ужгороде переселенцы создали театр

На Закарпатье переселенцы создали театр-студию УжиК — сокращенно от Ужгород и компания. Свое дебютное представление Король Лир: Как мы искали любовь во время войны по мотивам пьесы Уильяма Шекспира, с огромным успехом показали в Ужгородском замке. Все актеры здесь — любители, люди разных профессий, бежавшие от войны. Театр помог им оправиться от пережитых ужасов. Теперь планируют гастроли не только по Украине, но и за рубежом.

Короля Лира играет учитель английского языка из ирпенского лицея – Алексей Дашковский. Мужчина еще 5 марта сбежал от обстрелов оккупанов в Ужгород. Его родной дом в Ирпене разрушил вражеский снаряд. В новом городе учитель сначала волонтерил, мыл посуду. И случайно в центре для переселенцев ему предложили попробовать себя в театре. Пришел на кастинг и получил главную роль. На профессиональную сцену Алексей вышел в первый раз в жизни.

Корделию, младшую дочь короля Лира, играет Юлия Горелкова из харьковского города Чугуев. В Ужгород женщина приехала с мужем, двумя детьми и отцом. До войны работала на разных работах. А вот на сцене никогда не была. Женщина радуется, потому что коллектив любительского театра-студии стал ей второй семьей. Люди из разных городов объединились и поддерживают друг друга.

Режиссер-постановщик спектакля – ужгородец Вячеслав Егоров. У мужчины была своя киношкола, а теперь ее трансформировал, чтобы помочь переселенцам оправиться от пережитых ужасов. С каким спектаклем дебютируют – долго не думали.

— И то, что нам нужно сохранять покой. Что нам нужно быть жесткими. И любви требует время. И нужно нам нашу страну восстанавливать. Держаться. От врага защищать. Это все у Шекспира. И мне показалось, что это очень актуально сегодня, — говорит режиссер.

На кастинг пришли 60 желающих, на каждую роль было по 11 кандидатов. Декорациями и костюмами помогли благотворители. Помещение для репетиций предоставили городские власти.

Свое представление актеры-любители с огромным успехом показали во внутреннем дворике Ужгородского замка. Зрители удивлены, говорят, актеры играли как настоящие профессионалы.

Через неделю переселенцы свой спектакль покажут в Мукачевском замке. Планируют гастроли по Украине и за границей, куда тоже бежали от войны украинцы.

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