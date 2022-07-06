Допомагає оговтатися від пережитих жахів війни: в Ужгороді переселенці створили театр

На Закарпатті переселенці створили театр-студію УжіК – скорочено від Ужгород і компанія. Свою дебютну виставу Король Лір: Як ми шукали любов під час війни за мотивами п’єси Вільяма Шекспіра, з величезним успіхом показали в Ужгородському замку. Усі актори тут – аматори, люди різних професій, які втекли від війни. Театр допоміг їм оговтатися від пережитих страхіть. Тепер планують гастролі не лише Україною, а й за кордоном.

Короля Ліра грає вчитель англійської мови з ірпінського ліцею – Олексій Дашковський. Чоловік ще 5 березня втік від обстрілів окупантів до Ужгорода. Його рідний дім в Ірпені зруйнував ворожий снаряд. У новому місті вчитель спершу волонтерив, мив посуд. І випадково у центрі для переселенців йому запропонували спробувати себе у театрі. Прийшов на кастинг і отримав головну роль. На професійну сцену Олексій вийшов уперше у житті.

Корделію, молодшу доньку короля Ліра, грає Юлія Горєлкова з харківського міста Чугуїв. В Ужгород жінка приїхала з чоловіком, двома дітьми і батьком. До війни працювала на різних роботах. А от на сцені досі ніколи не була. Жінка тішиться, бо колектив аматорського театру-студії став їй другою родиною. Люди з різних міст об’єдналися і підтримують один одного.

Режисер-постановник вистави – ужгородець В’ячеслав Єгоров. Чоловік мав свою кіношколу, а тепер її трансформував, аби допомогти переселенцям оговтатися від пережитих жахіть. З якою виставою дебютують – довго не думали.

– І те, що нам треба зберігати спокій. Що нам треба бути твердими. І любові вимагає час. І треба нам нашу країну відбудовувати. Триматися. Від ворога боронити. Це все є у Шекспіра. І мені здалося, що це дуже актуально на сьогодні, – каже режисер.

На кастинг прийшло 60 охочих, на кожну роль мали по 11 кандидатів. Декораціями та костюмами допомогли благодійники. Приміщення для репетицій надала міська влада.

Свою виставу актори-аматори з величезним успіхом показали у внутрішньому дворику Ужгородського замку. Глядачі вражені, кажуть, актори грали як справжні професіонали.

Через тиждень переселенці свою виставу покажуть у Мукачівському замку. Планують гастролі по Україні і за кордоном, куди теж повтікали від війни українці.

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