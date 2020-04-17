Доставка продуктов для малообеспеченных: как работает и как помочь

Помочь старикам и малоимущим во время карантина теперь может каждый. Всего несколько кликов — и вы благодетель. Эта инициатива украинских бизнесменов приобретает все большую популярность. Воспользовавшись новой услугой на сайте Интернет-магазина можно приобрести продуктовый набор. В конце марта такой проект запустили Розетка, Новая Почта и благотворительный фонд Життєлюб.

В начале проект действовал только в Киеве, Львове и Днепре. Но теперь растет его география. Все, кто во время пандемии взялся помогать нуждающимся, уверяют, что такие проекты должны развиваться и после того, как коронавирус отступит. По данным социальных служб, к примеру, только Киев нуждается 60 тыс. таких продуктовых наборов в месяц, Днепр — 12 тыс., Львов — 5 тыс. Подробнее в сюжете Константина Мельникова.

Напомним, в Днепропетровской области волонтеры собрали для медиков 6,5 млн грн.

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