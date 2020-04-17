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Доставка продуктів для малозабезпечених: як працює та як допомогти

Допомогти стареньким та малозабезпеченим у час карантину тепер може кожен. Лише кілька кліків – і ви благодійник. Ця ініціатива українських бізнесменів набуває все більшого попиту. Скориставшись новою послугою на сайті Інтернет магазину можна придбати продуктовий набір. Наприкінці березня такий проект запустили Розетка, Нова Пошта та благодійний фонд Життєлюб.

На початках проект діяв лише у Києві, Львові та Дніпрі. Та тепер зростає його географія. Усі, хто в час пандемії взявся допомагати нужденним, запевняють, що такі проекти мають розвиватися і після того, як коронавірус відступить. За даними соціальних служб, до прикладу, лише Київ потребує 60 тис. таких продуктових наборів на місяць, Дніпро – 12 тис., Львів – 5 тис. Докладніше у сюжеті Костянтина Мельникова.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині волонтери зібрали для медиків 6,5 млн грн.

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