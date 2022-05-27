Справка и новые показатели: когда можно не платить за коммунальные услуги

Если человек больше 30 дней не находился в доме, то он может не платить за коммунальные услуги. Если подал справку, которая подтверждает факт отсутствия. Об этом Фактам ICTV сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

Однако на практике все оказывается не так однозначно – жители ранее оккупированных сел и городов получают платежки, хоть и не пользовались услугами. Кто еще вправе не платить и что делать, если показатели не корректны дальше в материале.

Надежда Артемчук показывает платежки за два весенних месяца. Здесь и за электроэнергию, и за газ. Вот только эти два месяца женщины в селе не было и эти услуги она не потребляла. В марте Козаровичи были под оккупацией, а в доме Надежды жили русские оккупанты.

– Какая доставка газа, как здесь газа не было, – возмущается женщина.

В Ирпене, который почти с первых дней войны мучили российские террористы, уже с начала марта услуги не предоставлялись. Но платежки пришли. Мэрия начисления решила отменить.

– Мы передали решение, чтобы они исправляли, чтобы они не высылали дальше людям платежки, а если горожане уже оплатили заранее, то чтобы осуществить перерасчет, – говорит городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

Такое же решение было принято в Чернигове и Харькове. Правда, приказать городские власти могут только своим коммунальным предприятиям. Например, водоканалам или ЖЭКам. Другим могут только рекомендовать, но и здесь есть выход.

— Если более 30 дней человек не находился в своем доме, он должен обратиться с заявлением к поставщику услуг. Подтвердить справку: либо это лечение, либо это ВПЛ. Данная справка будет являться основанием для того, чтобы поставщик услуг произвел перерасчет этих начислений. Это не будет касаться, если ваше жилье оборудовано средствами учета — нужно передать показания или повторять те, которые были раньше, — советует заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская.

Тем, кто справок не предоставлял и показателей не подавал, насчитывают по среднему, сказали нам и в Нафтогазе, и в ДТЭК. Но если данные таки предоставите, платежки обновят.

— Поставщик, осуществляя последующее начисление, осуществляет корректировку, как объемов начисления, так и суммы к уплате. При подаче новой информации сумма к оплате будет уменьшена, — говорит директор по продажам и обслуживанию YASNO Евгений Бушма.

В населенных пунктах, где электричества не было, говорит Евгений Бушма, начислений не делают. А вот водоканалы начали применять специальный коэффициент, начисляя плату за услуги во время войны. Потребление воды в некоторых городах значительно упало и получалось так, чтобы по средним показателям люди должны платить больше, чем по факту поставляли воды в сеть.

— Для того чтобы уменьшить эти начисления, мы должны учесть отъезд людей, количество поданной воды и где население уменьшилось более чем на 50-70% — применить эти коэффициенты, — говорит президент Ассоциации водоканалов Украины Дмитрий Новицкий.

Людям, чьи жилища уничтожили, коммуналку платить не надо. Но о своей беде нужно информировать.

– У нас есть проблема, когда дома разрушены, но мы об этом не знаем, поэтому просим сообщать нам, что есть такая проблема, – отмечает директор Нафтогаз Украины Сергей Беляев.

Во время войны запрещено отключать услугу за долги. Но это не значит, что платить вообще не нужно. Поставщики услуг сейчас, как никогда нуждаются в поддержке. Украинцы, говорят в Минрегионах, и платят. Даже в городах, вблизи которых шли тяжелые бои, платят. Например, сумчане за март на 80% оплатили счета за воду.

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