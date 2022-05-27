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Довідка та нові показники: коли можна не платити за комунальні послуги

Ольга Читайло Журналістка Факти ICTV

Якщо людина більше 30 днів не перебувала у помешканні, то вона може на платити за комунальні послуги. Якщо подала довідку, як підтверджує факт відсутності. Про це Фактам ICTV повідомила заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Хоцянівська.

Проте на практиці все виявляється не так однозначно – мешканці раніше окупованих сіл та міст отримують платіжки, хоч і не користувався послугами. Хто ще має право не платити і що робити, якщо показники не коректні далі у матеріалі.

Надія Артемчук показує платіжки за два весняні місяці. Тут і за електроенергію, і за газ. От тільки ці два місяці жінки у селі не було і цих послуг вона не споживала. У березні її Козаровичі були під окупацією, а у домі Надії жили російські окупанти.

– Яка доставка газу, як тут газу не було, – обурюється жінка.

У Ірпені, яке майже з перших днів мучили російські терористи, вже з початку березня послуги не надавалися. Але платіжки прийшли. Мерія нарахування вирішила скасувати.

– Ми передали рішення, щоб вони виправляли, щоб вони не висилали далі людям платіжки, а якщо містяни вже оплатили наперед, то щоб здійснити перерахунок, – говорить міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Таке ж рішення ухвалили в Чернігові та Харкові. Щоправда, наказати міська влада може лише своїм комунальним підприємствам.  Наприклад, водоканалам чи ЖЕКам. Іншим можуть лише рекомендувати, але і тут є вихід.

– Якшо понад 30 днів людина не перебувала в своєму помешканні, вона має звернутися із заявою до надавача послуг. Підтвердити довідку: або це лікування, або це ВПО. Ця довідка буде підставою для того, щоб надавач послуг здійснив перерахунок цих нарахувань. Це не буде стосуватися, якщо ваше житло обладнане засобами обліку – треба покази подавати або повторювати ті, які були раніше, – радить заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Хоцянівська.

Тим, хто довідок не надавав і показників не подавав,  нараховують по середньому, сказали нам і в Нафтогазі, і в ДТЕК.  Але якщо дані таки подасте, платіжки оновлять.

– Постачальник, здійснюючи наступне нарахування, здійснює коригування, як обсягів нарахування, так і суми до сплати. Під час подання нової інформації сума до сплати буде зменшена, – говорить директор з продажів та обслуговування YASNO Євген Бушма.

У населених пунктах, в яких електрики не було, каже Євген Бушма, нарахувань не роблять.  А ось водоканали, почали застосовувати спеціальний коефіцієнт, нараховуючи плату за послуги під час війни. Споживання води у деяких містах значно впало і виходило так, щоб за середніми показниками люди мали б платити більше, аніж по факту постачали води у мережу.

– Для того, щоб зменшити ці нарахування, ми мали б врахувати від’їзд людей, кількість поданої води і де населення зменшилося більше ніж на 50-70% – застосувати ці коефіцієнти, – каже президент Асоціації водоканалів України Дмитро Новицький.

Людям, чиї житла знищили, за комірне платити не треба. Але про свою біду потрібно поінформувати.

– У нас є проблема, коли будинки зруйновані, але ми про це не знаємо, тому просимо повідомляти нам, що є така проблема, – відзначає директор Нафтогаз Україна Сергій Бєляєв.

Під час війни заборонено вимикати послугу за борги. Але це не означає, що платити не потрібно взагалі. Надавачі послуг зараз, як ніколи потребують підтримки. Українці, кажуть у Мінрегіонів, і платять. Навіть у містах, поблизу яких точилися важкі бої, платять. Наприклад, сумчани за березень на 80% оплатити рахунки за воду.

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