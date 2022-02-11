ДТП с кортежем Ярославского: полиция проводит обыски, уволен начальник полиции

Полиция приступила к уголовному производству из-за предоставления ложных показаний водителем Александра Ярославского. Он взял на себя вину за смертельное ДТП с автомобилем из кортежа бизнесмена.

Однако, как ранее заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, стало известно, что указанный мужчина в момент совершения ДТП находился в другом месте. Также следователи производят обыски в рамках расследования. Они проводятся в отеле и по месту жительства харьковского бизнесмена, а также по адресу пребывания лица, заявившего полиции о своей причастности к ДТП.

Неожиданные повороты в аварии с кортежем харьковского миллиардера Александра Ярославского могли бы стать основой для детектива. Видео с уличных камер обнародовала сначала Украинская правда, а затем предоставил Фактам депутат Чугуевского городского совета Дмитрий Дробот. На нем виден кортеж харьковского миллиардера через две минуты после ДТП.

— На этом видео мы видим, что оба автомобиля возвращаются, но уже не в кортеже. Возвращаются обратно в Чугуев, – говорит депутат Чугуевского городского совета Дмитрий Дробот.

Само ДТП произошло вблизи Чугуева 9 февраля около 23.00 вечера. На трассе сбили пешехода, погиб человек, а водитель скрылся. На месте аварии нашли автономера 0018 – такие есть у автомобиля из кортежа Ярославского. И до сих пор здесь можно найти обломки гелендвагена.

Утром после ДТП Александр Ярославский заверил местных журналистов, что той ночью спал, о ДТП узнал утром. И срочно улетел в Лондон, вроде как, для встречи с семьей. В пресс-службе DCH Ярославского сообщили, что за рулем находился водитель вспомогательной службы компании. Утром он уведомил об этом полицию.

Ирина Венедиктова заявила, что мужчина, признавшийся в совершении аварии, говорит неправду. Дело на личном контроле генпрокурора.

— Несмотря на узнаваемость лица, вероятно, причастного к совершению этого преступления, повлекшего смерть человека, на статус этого лица в обществе, его возможности и связи, преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно. Незапланированный и поспешный отъезд выглядит странно.

Генпрокуратура будет проверять действия сотрудников полиции и прокуроров по делу о резонансном ДТП. Министр МВД Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области – правоохранителей подозревают в попытке фальсификации дела. В МВД стало известно, что мужчина, который заявил, что сбил человека, в момент совершения ДТП находился в другом месте. В прокуратуре пообещали вызвать на допрос и самого Ярославского.

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