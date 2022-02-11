ДТП з кортежем Ярославського: поліція проводить обшуки, звільнено начальника поліції

Поліція розпочала кримінальне провадження через надання неправдивих свідчень водієм Олександра Ярославського. Він взяв на себе провину за смертельну ДТП з автомобілем з кортежу бізнесмена.

Однак, як раніше заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, стало відомо, що вказаний чоловік у момент скоєння ДТП перебував в іншому місці. Слідчі здійснюють обшуки в межах розслідування. Вони проводяться в готелі та за місцем проживання харківського бізнесмена, а також за адресою перебування особи, яка заявила поліції про свою причетність до дорожньо-транспортної пригоди.

Неочікувані повороти в аварії з кортежем харківського мільярдера Олександра Ярославського могли б стати основою для детективу. Відео з вуличних камер оприлюднила спершу Українська правда, а згодом надав Фактам депутат Чугуївської міської ради Дмитро Дробот. На ньому видно кортеж харківського мільярдера за дві хвилини після ДТП.

— На цьому відео ми бачимо, що обидві автівки повертаються, але вже не в кортежі. Повертаються назад у Чугуїв, – каже депутат Чугуївської міської ради Дмитро Дробот.

Сама ДТП трапилась поблизу Чугуєва 9 лютого близько 23.00 вечора. На трасі збили пішохода, людина загинула, а водій втік. На місці аварії знайшли автономери 0018 – такі є в автівки з кортежу Ярославського. Та й досі тут можна знайти уламки ґелендвагена.

На ранок після ДТП Олександр Ярославський запевнив місцевих журналістів, що тієї ночі спав, про ДТП дізнався зранку. І терміново відлетів до Лондона, начебто, для зустрічі з сім’єю. В пресслужбі DCH Ярославського повідомили, що за кермом був водій допоміжної служби компанії. Зранку він повідомив про це поліцію.

Ірина Венедиктова заявила: чоловік, що зізнався у вчиненні аварії, каже неправду. Справа на особистому контролі генпрокурора.

— Незважаючи на впізнаваність особи, ймовірно, причетної до скоєння цього злочину, що спричинив смерть людини, на статус цієї особи в суспільстві, на її можливості і зв’язки, злочин розслідуватиметься швидко, якісно і неупереджено. Незапланований і поспішний від’їзд виглядає досить дивно.

Генпрокуратура перевірятиме дії співробітників поліції та прокурорів у справі про резонансне ДТП. Міністр МВС Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області – правоохоронців підозрюють у спробі фальсифікації справи. В МВС стало відомо, чоловік, який заявив, що збив людину, в момент скоєння ДТП перебував в іншому місці. В прокуратурі пообіцяли викликати на допит і самого Ярославського.

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