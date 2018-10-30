Два уже упали. На Кировоградщине дома сползают в пустоту вместе с людьми

Жизнь над пропастью. Десятки домов в Новомиргороде на Кировоградщины рискуют провалиться под землю. Под городом разветвленная система старых подземных ходов, иногда они проваливаются, увлекая за собой здания.

Один из домов на восемь квартир медленно сползает в пустоту. Тянет его шестиметровая пропасть под фундаментом. За последний год дыра здесь появилась во второй раз. Сооружение от самого фундамента и до крыши щедро покрыто трещинами. Люди замазывают их чем могут. Но бесполезно.

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Масштабы разрушений видны в подвале. Бетонные блоки, на которых держится двухэтажка, треснули, разошлись на двадцать сантиметров и висят над пропастью.

Местная власть помогла людям создать ОСМД, чтобы те могли получить на ремонт аварийной двухэтажки деньги. Готова софинансировать работы. Но специалистов найти не могут.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в Киеве больше 10 тысяч аварийных лифтов.

Опубликовано Октябрь, 30 в 21:48



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