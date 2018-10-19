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Авария товарняка в Ужгороде: вагоны могут завалить дома

Утром в Ужгороде в районе ромского поселения Радванка сошли с рельсов два грузовых вагона.

Аварія товарняка в Ужгороді

Об этом сообщил в Facebook депутат Ужгородского горсовета от ромской общины Мирослав Горват.

Судя по фото, вагоны товарного поезда склонились на забор возле частных домов и угрожают завалить стены.

По его словам, по состоянию на 12.00 один из вагонов оттянут, “другой вагон, который наклонен к дому – сейчас решают, как лучше выровнять и поставить на рельсы”.

В полиции Закарпатской области заявили, что сход вагонов товарного поезда, который возвращался в депо, вероятно, произошло из-за плохого дорожного покрытия.

– Полиция по данному факту откроет уголовное производство по ч. 1 ст. 276 УК, то есть нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Такое правонарушение наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, – говорится в сообщении.

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Авария товарняка в Ужгороде: вагоны могут завалить дома / 5 фотографий

ЧитайтеНа Полтавщине автомобиль столкнулся с грузовиком – среди пострадавших есть дети

Ранее Факты ICTV писали, что в Черновицкой области микроавтобус Mercedes столкнулся с грузовым поездом. В результате аварии два человека погибли, еще семь пассажиров доставлены в больницу.

Фото, видео: Мирослав Горват

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