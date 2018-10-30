Два вже впали. На Кіровоградщині будинки сповзають у порожнечу разом із людьми

Життя над проваллям. Десятки будинків у Новомиргороді на Кіровоградщині ризикують провалитися під землю. Під містом розгалуджена система старих підземних ходів, час від часу вони провалюються, тягнучи за собою будівлі.

Один з будинків на вісім квартир поволі сповзає у порожнечу. Тягне його шестиметрове провалля під фундаментом. За останній рік діра тут з’явилась вдруге. Споруда від самого фундаменту і до даху щедро вкрита тріщинами. Люди замазують їх чим можуть. Але марно.

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Масштаби руйнувань видно в підвалі. Бетонні блоки, на яких тримається двоповерхівка, тріснули, розійшлися на двадцять сантиметрів і висять над проваллям.

Місцева влада допомогла людям створити ОСББ, аби ті могли отримати на ремонт аварійної двоповерхівки гроші. Готова співфінансувати роботи. Але фахівців знайти не можуть.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що у Києві більше 10 тисяч аварійних ліфтів.

Опубліковано Жовтень, 30 в 21:48



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