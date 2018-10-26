Диверсійні групи та зброя – Україна повідомила про небезпеку у водах Азову та посилила контроль

Для запобігання провокаціям із боку країни-окупанта, українські прикордонники посилюють контроль за узбережжям та акваторією Азовського моря.

Прикордонники оглядають берег і перевіряють човни. Рибалок попереджають: аби завжди мали при собі необхідні документи та не виходили у море більше ніж на дві милі. Інакше можуть опинитися в руках ФСБ Росії.

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Після чергової спроби країни-окупанта загострити ситуацію на Азові, окрема увага прикордонників – до малих суден, що не мають реєстрації. Окрім цього – постійний моніторинг узбережжя, аби не допустити висадки диверсійних груп.

Прикордонна служба оглядає і підводну частину плавзасобів, які заходять до порту Маріуполя. Здебільшого під бортом намагаються провезти контрабанду чи наркотики, розповідають прикордонники. Але з огляду на загострення військової ситуації – під суднами можуть транспортувати зброю та вибухівку.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що комісію РФ з питань рибальства в Азовському морі не пустили в Україну.

Опубліковано Жовтень, 26 в 19:40



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