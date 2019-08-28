Джонсон просит Елизавету ІІ приостановить работу парламента

Новоизбранный премьер Великобритании Борис Джонсон идет в политический ва-банк, чтобы решить затянувшийся кризис с Brexit, то есть, выхода страны из Евросоюза. Он попросил королеву приостановить работу парламента.

Глава кабинета использовал юридический прием – он ссылается на необходимость подготовки программы правительства. Формально этот документ должна произнести Королева, но Джонсон назначил дату речи на 14 октября. До тех пор депутаты на заседании не будут собираться.

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Председатель палаты общин назвал такое решение премьера конституционным безобразием, а оппозиция считает – это скандальным и недемократическим шагом. Дело в том, что Борис Джонсон обещает вывести страну из ЕС 31 октября, соответственно у депутатов останется только две с половиной недели, чтобы обсудить сложный документ с Брюсселем.

Критики премьера считают, что его план – вообще выйти из Евросоюза без соглашения может повлечь катастрофические последствия.

Джонсон обвинения отвергает и отмечает – прекращение работы парламента не имеет ничего общего с Brexit.

К слову, Борис Джонсон сформировал новое правительство Великобритании.

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