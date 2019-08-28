Джонсон просить Єлизавету ІІ призупинити роботу парламенту

Новообраний прем’єр Великобританії Борис Джонсон йде у політичний ва-банк, щоб розв’язати тривалу кризу з Brexit, тобто, виходу країни з Євросоюзу. Він попросив королеву призупинити роботу парламенту.

Глава кабінету використав юридичний прийом – він посилається на необхідність підготовки програми уряду. Формально цей документ має виголосити Королева, і Джонсон призначив дату промови на 14 жовтня. Доти депутати на засідання не збиратимуться.

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Голова палати громад назвав таке рішення прем’єра конституційним неподобством, а опозиція вважає – це скандальний і недемократичний крок. Річ у тому, що Борис Джонсон обіцяє вивести країну з ЄС 31 жовтня, відповідно у депутатів залишиться лише два з половиною тижні, щоб обговорити складний документ з Брюсселем.

Критики прем’єра вважають, що його план – взагалі вийти з Євросоюзу без угоди може спричинити катастрофічні наслідки.

Джонсон звинувачення відкидає і наголошує – припинення роботи парламенту не має нічого спільного з Brexit.

До слова, Борис Джонсон сформував новий уряд Великої Британії.

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