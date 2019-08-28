Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Джонсон просить Єлизавету ІІ призупинити роботу парламенту

Новообраний прем’єр Великобританії Борис Джонсон йде у політичний ва-банк, щоб розв’язати тривалу кризу з Brexit, тобто, виходу країни з Євросоюзу. Він попросив королеву призупинити роботу парламенту.

Глава кабінету використав юридичний прийом – він посилається на необхідність підготовки програми уряду. Формально цей документ має виголосити Королева, і Джонсон призначив дату промови на 14 жовтня. Доти депутати на засідання не збиратимуться.

Читайте: Лондон охопили протести через призначення Джонсона

Голова палати громад назвав таке рішення прем’єра конституційним неподобством, а опозиція вважає – це скандальний і недемократичний крок. Річ у тому, що Борис Джонсон обіцяє вивести країну з ЄС 31 жовтня, відповідно у депутатів залишиться лише два з половиною тижні, щоб обговорити складний документ з Брюсселем.

Критики прем’єра вважають, що його план – взагалі вийти з Євросоюзу без угоди може спричинити катастрофічні наслідки.

Джонсон звинувачення відкидає і наголошує – припинення роботи парламенту не має нічого спільного з Brexit.

До слова, Борис Джонсон сформував новий уряд Великої Британії.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Борис Джонсон і британські політики привітали з Днем незалежності українською
Велика Британія проти повернення Росії у G8 – переговори Джонсона і Зеленського
Ми готові до Brexit без угоди – Меркель
США готові підтримати Brexit без угоди з ЄС
Запасаються їжею в очікуванні Brexit: британці масово скуповують продукти
День кота: Борис Джонсон привітав “мишолова” Ларрі зі святом
Зеленський вперше поговорив телефоном з прем’єром Великої Британії Джонсоном
Велика Британія веде підготовку до жорсткого Brexit

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка