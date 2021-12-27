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Экопакет за 15 грн. Уникальная разработка украинцев из опавших листьев

Татьяна Наконечная Журналистка Факти ICTV

Несмотря на немалые штрафы, опавшие листья до сих пор сжигают. В лучшем случае выбрасывают на свалку.

— Никто кроме нас не умеет изготавливать бумагу из опавших листьев.

Начиналось все в школьной лаборатории три года назад. Несколько месяцев назад запатентованное изобретение было поставлено на конвейер.

Собственных мощностей у компании пока нет. Носили разработку для предприятий – одни смеялись, другие конкуренции боялись. В конце концов договорились о производстве с тремя фабриками. Под уже имеющееся оборудование пришлось и технологию адаптировать.

Чтобы листья не гнили, его очищают, сушат и прессуют в гранулы. Тогда сырья на круглый год хватает.

Для производства одной тонны такой бумаги требуется около 2,5 т листьев. Его не то, что достаточно, а в избытке. Привозят коммунальщики, бесплатно. Даже за доставку не берут. Это все равно дешевле, чем утилизация.

Пока в Украине приходится объяснять преимущества эко-пакетов, иностранные компании сами находят производителя – продукцию заказывают или инвестиции предлагают.

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