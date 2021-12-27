Екопакет за 15 грн. Унікальна розробка українців з опалого листя

Попри чималі штрафи, опале листя досі спалюють. У кращому разі викидають на звалище.

– Ніхто крім нас не вміє виготовляти папір із опалого листя.

Починалося все у у шкільній лабораторії три роки тому. Кілька місяців тому запатентований винахід поставили на конвеєр.

Власних потужностей компанія поки не має. Носили розробку підприємствам – одні сміялися, інші конкуренції боялися. Зрештою таки домовилися про виробництво із трьома фабриками. Під уже наявне обладнання довелося і технологію адаптувати.

Щоб листя не гнило, його очищують, сушать і пресують у гранули. Тоді сировини на увесь рік вистачає.

Для виробництва однієї тони такого паперу потрібно майже 2,5 т листя. Його не те, що вдосталь, у надлишку. Привозять комунальники, безкоштовно. Навіть за доставку не беруть. Це все одно дешевше, ніж утилізація.

Поки в Україні доводиться лише пояснювати переваги еко-пакетів, іноземні компанії самі знаходять виробника – продукцію замовляють або інвестиції пропонують.

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