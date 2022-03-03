Экспосол США в РФ рассказал, поддержат ли США закрытие неба над Украиной

Посол США в России в 2012-2014 годах Майкл Макфол рассказал, могут ли Соединенные Штаты и партнеры по НАТО закрыть небо над Украиной и сделать так называемую no-fly zone (запрещенную для полетов зону).

По его мнению, такую ​​идею в администрации президента США Джо Байдена вряд ли поддержат.

– Раньше я работал с Байденом и его командой, когда президентом США был Барак Обама. Поэтому я не ожидаю, что они поддержат эту идею, поскольку действительно боятся воевать против России и Путина, – объяснил он.

Также Майкл Макфол убежден, что нужно продолжать вводить санкции против России. Поскольку из-за ограничений, уже введенных против ряда олигархов из окружения президента РФ Владимира Путина, поддержка главы Кремля уменьшилась.

Сейчас его действия могут поддерживать только несколько человек из близкого окружения.

2 марта президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты закрывают американское воздушное пространство для всех полетов из России. Но он подчеркнул, что военные силы страны не участвуют и не будут участвовать в войне РФ против Украины.

Сейчас именно ракетные удары по украинским городам приносят больше проблем. Поэтому Украина требует закрыть небо.

Поскольку в случае беспилотной зоны воздушное пространство закрывается, а любая появляющаяся в нем цель сразу уничтожается силами НАТО.

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