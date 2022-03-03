Експосол США в РФ розповів, чи підтримають США закриття неба над Україною

Посол США в Росії у 2012-2014 роках Майкл Макфол розповів, чи можуть Сполучені Штати та партнери по НАТО закрити небо над Україною і зробити так звану no-fly zone (заборонену для польотів зону).

На його думку, таку ідею в адміністрації президента США Джо Байдена навряд чи підтримають.

– Раніше я працював з Байденом і його командою, коли президентом США був Барак Обама. Тому я не очікую, що вони підтримають цю ідею, оскільки дійсно бояться воювати проти Росії і Путіна, – пояснив він.

Також Майкл Макфол переконаний, що потрібно продовжувати запроваджувати санкції проти Росії. Оскільки через обмеження, які вже запровадили проти низки олігархів з оточення президента РФ Володимира Путіна, підтримка очільника Кремля зменшилась.

Зараз його дії можуть підтримувати тільки кілька людей з дуже близького оточення.

2 березня президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати закривають американський повітряний простір для всіх польотів із Росії. Але він наголосив, що військові сили країни не беруть і не братимуть участі у війні РФ проти України.

Зараз саме ракетні удари по українських містах завдають найбільше проблем. Саме тому Україна вимагає закрити небо.

Оскільки у разі безпілотної зони повітряний простір закривається, а будь-яка ціль, яка у ньому з’являється, одразу знищується силами НАТО.

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