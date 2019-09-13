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Электрокар Mercedes-Benz Vision EQS: характеристики и дата выпуска

Немецкий Mercedes-Benz представил концепт своего электрокара S-Class – Vision EQS. Люксовое авто будет флагманом линейки мерседесовских новинок на электрической тяге.

Концепт получил захватывающий дизайн. Одной из технических новинок EQS станет автопилот третьего уровня автономности.

Два электродвигателя будут  выдавать мощность 476 лошадиных сил, а одного заряда батареи должно хватить на 700 километров. При этом подзарядка до 80% займет менее 20 минут.

Смотрите: BMW i Hydrogen Next: характеристики и дата выпуска

Серийную версию новинки обещают презентовать 2021. А еще через год EQS должен стать на конвейер.

К слову, Porsche представил свой первый серийный полностью электрический автомобиль.

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