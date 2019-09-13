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Електрокар Mercedes-Benz Vision EQS: характеристики та дата випуску

Німецький Mercedes-Benz представив концепт свого електрокару S-Class – Vision EQS. Люксове авто буде флагманом лінійки мерседесівських новинок на електричній тязі.

Концепт отримав захопливий дизайн. Однією із технічних новинок EQS стане автопілот третього рівня автономності.

Два електродвигуни видаватимуть потужність 476 кінських сил, а одного заряду батареї має вистачити на 700 кілометрів. При цьому заряджання до 80% забере менше 20 хвилин.

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Серійну версію новинки обіцяють презентувати 2021. А ще за рік EQS має стати на конвеєр.

До слова, Porsche представив свій перший серійний повністю електричний автомобіль.

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