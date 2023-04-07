Эскизы рисовала в окопах: парамедик Сидорова представит коллекцию одежды в Париже

Парамедик, член женского ветеранского движения и дизайнер Юлия Сидорова (Куба) покажет коллекцию одежды в Париже, которая была создана в окопах. Показ состоится 13 апреля.

Коллекцию одежды Юлия разработала вместе с дизайнером Станиславом Битусом, благодаря которому все это и стало возможным. Сама Сидорова работала дистанционно — рисовала эскизы, отправляла ему, а потом по фото они согласовывали ткани. Об этом она рассказала в эфире телемарафона Єдині новини Вадиму Карпьяку.

Говорит, амбиции у них большие — хотят стать одним из самых известных брендов мира, название которого Cubitus Dei, сочетающее в себе позывной Юлии и фамилию Станислава.

— В коллекции не будет ничего милитаристического, но сама ее тематика больше о футуристической женщине-воине, которая будто из будущего, и в том же числе, там будет присутствовать вышивка из бисера, что говорит о нашем прошлом. Коллекция сочетает в себе прошлое, настоящее и будущее, — делится Сидорова.

Добавляет, позиционирует себя не как человека, создающего одежду, а человека, который создает искусство.

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