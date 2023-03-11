Портрет Залужного рисовал 4 дня: художник-любитель из Хмельницка собирает средства для ВСУ

Автомобили и тепловизоры для защитников покупают за деньги, вырученные за картины любителя из Хмельницкого Александра Канюки.

С помощью интернета он овладел техникой рисования карандашом и углем. Его картины как черно-белые фото, где хорошо видны все эмоции человека.

Рисует мужчина уже полгода, у него есть портреты призрака Киева, главнокомандующего Валерия Залужного, Джо Байдена, королевы Елизаветы, президента Владимира Зеленского. Так художник вносит свою важную долю в победу.

Простым карандашом вырисовывает каждую морщинку, отблеск глаз – именно эти детали показывают характер человека, который будет на картине.

По меньшей мере, 4 дня художник-аматор работал над реалистическим портретом Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

С начала полномасштабного вторжения Александр пишет только портреты людей, воюющих или поддерживающих Украину.

– Однозначно характер, настроение человека, плюс, мне какой-то внутренний голос подсказывает. Выбираю то, что считаю целесообразным, — рассказывает Александр Конюка, художник-аматор.

Джо Байден, Владимир Зеленский, Призрак Киева, пес Патрон – за последние полгода Александр написал более 100 работ. Технику рисования простым карандашом и углем овладел своими силами – учился по видео урокам из интернета.

И именно социальные сети принесли художнику-аматору признания.

– Я рисовал для себя, потом со временем выложил в соцсети, людям понравилось, писали “сколько стоит, хочу приобрести”. И так оно пошло, основной толчок — это соцсети, — добавил Александр Конюка, художник-любитель.

Работы Александра продают на аукционах, проводимых в Хмельницком городском совете. За заработанное – покупают авто для армии. За 15 аукционов собрали более 270 тысяч.

Хобби Александра Канюка уже стало работой. Чтобы создать только один портрет, художник неотрывно работает по 3 – 4 дня. По заказу пишет только портреты известных людей современности, а за заработанные деньги помогает переселенцам и военным.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.