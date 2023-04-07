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Ескізи малювала в окопах: парамедикиня Сідорова представить колекцію одягу в Парижі

Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle Вадим Карп'як Ведучий програми «Свобода слова»

Парамедикиня, членкиня жіночого ветеранського руху та дизайнерка Юлія Сідорова (Куба) покаже колекцію одягу в Парижі, яка була створена в окопах. Показ відбудеться 13 квітня.

Колекцію одягу Юлія розробила разом із дизайнером Станіславом Бітусом, завдяки якому все це і стало можливим. Сама Сідорова працювала дистанційно – малювала ескізи, відправляла йому, а потім по фото вони узгоджували тканини. Про це вона розповіла в ефірі телемарафону Єдині новини Вадиму Карп’яку.

Каже, амбіції в них великі – хочуть стати одним із найвідоміших брендів світу, назва якого Cubitus Dei, що поєднує в собі позивний Юлії та прізвище Станіслава.

– У колекції не буде нічого мілітаристичного, але сама її тематика більше про футуристичну жінку-воїна, яка ніби з майбутнього, і зокрема, там буде вишивка з бісеру, що говорить про наше минуле. Колекція поєднує в собі минуле, сьогодення та майбутнє, – ділиться Сідорова.

Додає, позиціонує себе не як людину, що створює одяг, а людину, яка створює мистецтво.

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