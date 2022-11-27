Эвакуация – единственный способ выжить. Рашисты беспощадно обстреливают Херсон

Уже прошло две недели с тех пор, как Херсон освободили от рашистских оккупантов. Но последние шесть дней враг неистово обстреливает областной центр и окрестные села из артиллерии и градов.

– Я сидела на кровати. Пила чай и ела творожок. Здесь слышу – бабах, и полетели стекла, – рассказывает пострадавшая жительница Херсона.

Самый массированный ракетный удар был 24 ноября. В Корабельном районе погибли четыре человека. Сейчас горожане разбирают завалы и самостоятельно ликвидируют последствия удара, пытаясь сделать свои квартиры пригодными для жизни.

Власти призывают свозить в регион гуманитарную помощь в виде строительных материалов, потому что их очень не хватает. А жителей города просят эвакуироваться. Сейчас в Херсоне работают десятки волонтеров.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушев сообщил, что в городе создали штаб эвакуации. Жители могут туда обратиться и волонтеры им помогут уехать в безопасное место на автобусе или поезде.

– Продолжается терроризм со стороны России. Никакой военной целесообразности в этом нет. У них только одна цель – это терроризировать, принуждая к переговорам на их условиях. А в России переговоры одни – прекращение существования Украины, – отмечает начальник пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук.

Несмотря на террористические действия РФ, в городе появилась электроэнергия. Первыми подключают объекты критической инфраструктуры, а затем подсоединят и жителей многострадального города.

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