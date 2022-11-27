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Факти / Відео / Україна

Евакуація – єдиний спосіб вижити. Рашисти нещадно обстрілюють Херсон

Назар Бурхан журналіст Факти ICTV Дарина Реготун Видеоредактор

Вже минуло два тижні відколи Херсон звільнили від рашистських окупантів. Але останні шість днів ворог несамовито обстрілює обласний центр і навколишні села з артилерії та градів.

– Я сиділа на ліжку. Пила чай та їла сир. Тут чую – бабах, і полетіло скло, – розповідає постраждала жителька Херсону.

Наймасованіший ракетний удар був 24 листопада. У Корабельному районі загинули чотири людини. Нині містяни розбирають завали та самотужки ліквідують наслідки удару, намагаючись зробити свої квартири придатними для життя.

Влада закликає звозити до регіону гуманітарну допомогу у вигляді будівельних матеріалів, бо їх дуже бракує. А жителів міста просять евакуюватися. Нині в Херсоні працюють десятки волонтерів.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушев повідомив, що у місті створили штаб евакуації. Жителі можуть туди звернутися і волонтери їм допоможуть виїхати у безпечне місце автобусом або поїздом.

– Продовжується тероризм з боку Росії. Жодної військової доцільності в цьому немає. У них є лише одна мета – це тероризувати, примушуючи до перемовин на їхніх умовах. А у Росії перемовини одні – припинення існування України, – наголошує начальник прес-служби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук.

Попри терористичні дії РФ, у місті з’явилася електроенергія. Першими підключають об’єкти критичної інфраструктури, а після цього під’єднають і мешканців багатостраждального міста.

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