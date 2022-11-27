Евакуація – єдиний спосіб вижити. Рашисти нещадно обстрілюють Херсон

Вже минуло два тижні відколи Херсон звільнили від рашистських окупантів. Але останні шість днів ворог несамовито обстрілює обласний центр і навколишні села з артилерії та градів.

– Я сиділа на ліжку. Пила чай та їла сир. Тут чую – бабах, і полетіло скло, – розповідає постраждала жителька Херсону.

Наймасованіший ракетний удар був 24 листопада. У Корабельному районі загинули чотири людини. Нині містяни розбирають завали та самотужки ліквідують наслідки удару, намагаючись зробити свої квартири придатними для життя.

Влада закликає звозити до регіону гуманітарну допомогу у вигляді будівельних матеріалів, бо їх дуже бракує. А жителів міста просять евакуюватися. Нині в Херсоні працюють десятки волонтерів.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушев повідомив, що у місті створили штаб евакуації. Жителі можуть туди звернутися і волонтери їм допоможуть виїхати у безпечне місце автобусом або поїздом.

– Продовжується тероризм з боку Росії. Жодної військової доцільності в цьому немає. У них є лише одна мета – це тероризувати, примушуючи до перемовин на їхніх умовах. А у Росії перемовини одні – припинення існування України, – наголошує начальник прес-служби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук.

Попри терористичні дії РФ, у місті з’явилася електроенергія. Першими підключають об’єкти критичної інфраструктури, а після цього під’єднають і мешканців багатостраждального міста.

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