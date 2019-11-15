Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Происшествия

Эвакуация, паника, погибшие и раненые. Как начал взрываться арсенал в Балаклее

Во время взрывов на артиллерийской базе в Балаклее погибли двое саперов, еще четверо военных ранены, из них трое – в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Генштабе и отметили, что местным ничего не угрожает, ведь склады боеприпасов в безопасности.

В Минобороны же объяснили, что трагедия произошла во время утилизации боеприпасов. Началось все около двух часов дня. Балаклейцы услышали один громкий взрыв, за ним еще два десятка немного потише

Читайте: Рада создала ВСК по расследованию пожаров на складах боеприпасов

К арсеналу начали съезжаться пожарные машины и кареты скорой помощи. И хотя местные власти просили не паниковать и сохранять спокойствие – в некоторых школах и садиках была объявлена ​​эвакуация, а местные, обученные страшным опытом 2017 года, начали собирать вещи первой необходимости.

В Минобороны о причинах чрезвычайного происшествия не говорят, сообщили лишь, что взрывы произошли во время плановой ликвидации снарядов, непригодных для эксплуатации.

Вывозить их с полигона было нельзя, поэтому их утилизировали на полигоне арсенала. Обломки от снарядов разлетались на расстояние более 20 метров.

Напомним, в Балаклее Харьковской области 15 ноября прозвучали около 20 взрывов.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Взрывы в Балаклее – в Генштабе назвали вероятную причину
Взрывы в Балаклее квалифицировали как халатность – ГБР
Взрывы в Балаклее: у одного из пострадавших ожоги 60% тела
Взрывы в Балаклее: Разумков созвал комитет по нацобороне
Взрывы в Балаклее: двое погибших, 5 пострадавших – что происходит на складах
Взрывы в Балаклее – заявление Генштаба ВСУ об утилизации боеприпасов
В Балаклее снова произошли одиночные взрывы на складах боеприпасов
Рада создала ВСК по расследованию пожаров на складах боеприпасов

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка