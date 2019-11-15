Эвакуация, паника, погибшие и раненые. Как начал взрываться арсенал в Балаклее

Во время взрывов на артиллерийской базе в Балаклее погибли двое саперов, еще четверо военных ранены, из них трое – в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Генштабе и отметили, что местным ничего не угрожает, ведь склады боеприпасов в безопасности.

В Минобороны же объяснили, что трагедия произошла во время утилизации боеприпасов. Началось все около двух часов дня. Балаклейцы услышали один громкий взрыв, за ним еще два десятка немного потише

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К арсеналу начали съезжаться пожарные машины и кареты скорой помощи. И хотя местные власти просили не паниковать и сохранять спокойствие – в некоторых школах и садиках была объявлена ​​эвакуация, а местные, обученные страшным опытом 2017 года, начали собирать вещи первой необходимости.

В Минобороны о причинах чрезвычайного происшествия не говорят, сообщили лишь, что взрывы произошли во время плановой ликвидации снарядов, непригодных для эксплуатации.

Вывозить их с полигона было нельзя, поэтому их утилизировали на полигоне арсенала. Обломки от снарядов разлетались на расстояние более 20 метров.

Напомним, в Балаклее Харьковской области 15 ноября прозвучали около 20 взрывов.

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