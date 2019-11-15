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Евакуація, паніка, загиблі та поранені. Як почав вибухати арсенал у Балаклії

Під час вибухів на артилерійській базі в Балаклії загинуло двоє саперів, ще четверо військових поранені, з них троє – у важкому стані. Про це повідомили в Генштабі та наголосили, що місцевим нічого не загрожує, адже склади боєприпасів у безпеці.

У Міноборони ж пояснили, що трагедія сталась під час утилізації боєприпасів. Почалося все о близько другої години дня. Балаклійці почули один гучний вибух, за ним ще зо два десятки трохи тихіших.

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До арсеналу почали з’їжджатися пожежні машини та карети швидкої. І хоча місцева влада просила не панікувати і зберігати спокій – у деяких школах та садочках було оголошено евакуацію, а місцеві, навчені страшним досвідом 2017 року, почали збирати речі першої необхідності.

У Міноборони про причини надзвичайної події не кажуть, повідомили лише, що вибухи сталися під час планової ліквідації снарядів, непридатних для експлуатації.

Вивозити їх з полігону не можна було, тому їх утилізовували на полігоні арсеналу. Уламки від снарядів розліталися на відстань більше 20 метрів.

Нагадаємо, у Балаклії Харківської області 15 листопада пролунали близько 20 вибухів.

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