Еволюція іграшок та артефакти пращурів: незвичайний музей іграшок у Харкові

Поринути в дитинство можна в харківському музеї, де зібрані тисячі іграшок – від сучасних і до тих, якими бавилися наші пращури.

Сюди їдуть з усіх куточків світу, у музеї, де можна не тільки подивитися, а й погратися.

У музеї можна спостерігати, як еволюціонували солдатики – від примітивних до рухливих, побачити лисих однотипних пупсів, колиски і пістолети – тисячі іграшок, у яких чи не кожен дорослий зможе знайти свою улюблену.

Цей музей – не ностальгія за радянщиною, тут є іграшки, якими гралися у 19 столітті і навіть артефакти пращурів, котрі жили на території України тисячі років тому.

Український всюдихід Атлас

Дніпровські розробники створили унікальний всюдихід, який може рухатись суходолом і водою та вміщує відразу 12 пасажирів.

Всюдихід носить назву Атлас та не має аналогів в Україні, однією з особливостей даної машини є запатентована система пневмопідвіски з гасителями коливань.

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