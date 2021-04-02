Маневренный и быстрый: днепровские разработчики создали уникальный вездеход Атлас

Днепровские разработчики создали уникальный вездеход, который может двигаться по суше и по воде и вмещает сразу 12 пассажиров.

Вездеход носит название Атлас и не имеет аналогов в Украине, одной из особенностей данной машины является запатентованная система пневмоподвески c гасителями колебаний.

Именно эта система обеспечивает чрезвычайную плавность хода, а на суше аппарат может развивать скорость до 60 км/ч.

Корпус Атласа герметичный, а салон может быть оборудован под любые прихоти заказчика.

На воде вездеход может маневрировать на скорости 7 км/ч за счет системы двухповоротных колес.

Хотя машина весит более двух тонн, а полезный объем салона — 10,5 куб. м, управлять ею легко и справится с этим даже новичок.

— Это большой полезный объем, что делает машину универсальной, это большая скорость и это возможность эксплуатации вездехода очень долгое время — без перегрева, без технических остановок, а это довольно существенное преимущество, — рассказывает директор Алексей Пироженко.

Вездеход успешно прошел испытания и первую партию, которую изготовили по предзаказу, мгновенно раскупили.

Улучшенный и более комфортный прототип уже запустили в серийное производство. А очередь на тест-драйв, говорят разработчики, расписана на месяц.

Украинские разработчики поражают не только удивительной техникой, в этом году украинские ученые разработали новый тест на поствакцинальный иммунитет. Он может определить эффективность любой созданной вакцины от Covid-19.

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