Факты ICTV — Выпуск 12:45 (02.05.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: по количеству инфицированных Украина обогнала Южную Корею; на передовой рекордное количество обстрелов, четверо воинов ранены; долгожданный дождь наделал беды в городе Городище Черкасской области; ушла и не вернулась, как действовать, когда исчез ваш ребенок.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2020-05-02
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