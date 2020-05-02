Факти ICTV – Випуск 12:45 (02.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за кількістю інфікованих Україна обігнала Південну Корею; на передовій рекордна кількість обстрілів, четверо вояків поранені; довгоочікуваний дощ наробив лиха у містечку Городище на Черкащині; пішла і не повернулась, як діяти коли зникла ваша дитина.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.