Факты ICTV — Выпуск 12:45 (09.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: количество случаев коронавируса в Украине снова растет; Конгресс Соединенных Штатов принял оборонный бюджет на следующий год; перед праздниками пожарные провели тренировку и напомнили людям правила безопасности; украинские солдаты и дальше гибнут на фронте, а Россия не выполняет никаких достигнутых договоренностей — годовщина Нормандского саммита в Париже.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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