Факти ICTV – Випуск 12:45 (09.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: кількість випадків коронавірусу в Україні знову зростає; Конгрес Сполучених Штатів ухвалив оборонний бюджет на наступний рік; перед святами вогнеборці провели тренування та нагадали людям правила безпеки; українські солдати і далі гинуть на фронті, а Росія не виконує жодних досягнутих домовленостей – річниця Нормандського саміту в Парижі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.