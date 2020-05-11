Факты ICTV — Выпуск 12:45 (11.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине стабильно растет количество инфицированных. Медики же до сих пор не получили доплаты; Кабмин разрешил облегчать карантин. Однако некоторые города решили подождать; пока Европа выходит из карантина, болезнь свирепствует в США и России; Америка активно пользуется телемедициной. Как дистанционно лечат больных Covid-19.

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