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Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.05.2020)

Факти ICTV останні новини України та світу на 11.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні стабільно зростає кількість інфікованих. Медики ж і досі не отримали доплати; Кабмін дозволив полегшувати карантин. Проте деякі міста вирішили зачекати; поки Європа виходить з карантину, хвороба лютує у США та Росії; Америка активно користується телемедициною. Як дистанційно лікують хворих на Covid-19.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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