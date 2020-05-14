Факты ICTV — Выпуск 12:45 (14.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: положительная динамика борьбы с коронавирусом. В Украине, тех кто одолел недуг стало больше, чем новых инфицированных; на фронте погиб один наш военный, также ранен, враг не прекращает атаковать; скандал в Ровненской области: там приватизировали землю, которая является национальным историческим наследием. На городище Киевской Руси, хотят начать современное строение; ученый, политик и главное — его творчество вдохновляет и объединяет украинцев. Святослав Вакарчук празднует 45 лет.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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