Факти ICTV – Випуск 12:45 (14.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: позитивна динаміка боротьби з коронавірусом. В Україні, тих хто здолав недугу стало більше, ніж нових інфікованих; на фронті загинув один наш військовий, є також поранені, ворог не припиняє атакувати; скандал на Рівненщині: там приватизували землю, яка є національною історичною спадщиною. На городищі Київської русі, хочуть почати сучасну будову; науковець, політик та головне – його творчість надихає та об’єднує українців. Святослав Вакарчук святкує 45 років.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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