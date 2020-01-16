Факты ICTV – Выпуск 12:45 (16.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: премьер Гончарук отреагировал на скандал со слитой в интернет прослушкой, где он называет себя профаном в экономике; закон об азартных играх приняли в первом чтении; на Харьковщине селяне воюют с частной компанией; как Путин собирается удержаться у власти.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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