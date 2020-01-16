Факти ICTV – Випуск 12:45 (16.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: прем’єр Гончарук відреагував на скандал із злитою в інтернет прослушкою, де він називає себе профаном в економіці; закон про азартні ігри прийняли у першому читанні; на Харківщини селяни воюють із приватною компанією; як Путін збирається утриматися при владі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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