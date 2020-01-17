Факты ICTV – Выпуск 12:45 (17.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: премьер написал заявление об отставке и объяснил в Верховной Раде свое решение; на Донбассе снова потери, от пули снайпера погиб боец 72 бригады; Украина требует от Ирана назвать всех виновных в сбивании самолета МАУ.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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