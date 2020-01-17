Факти ICTV – Випуск 12:45 (17.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: прем’єр написав заяву про відставку і пояснив у Верховній Раді своє рішення; на Донбасі знову втрати, від кулі снайпера загинув боєць 72 бригади; Україна вимагає від Ірану назвати всіх винних у збитті літака МАУ.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.