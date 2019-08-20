Факты ICTV – Выпуск 12:45 (20.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: боевики сбросили на позиции наших военных гранату с беспилотника, один раненый; о чем договорились во Франции президенты Макрон и Путин; между Украиной и Израилем сняты все барьеры сотрудничества, состоялась встреча премьеров; возможно ли остановить поток украинских заробитчан.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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