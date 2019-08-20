Факти ICTV – Випуск 12:45 (20.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: бойовики скинули на позиції наших військових гранату з безпілотника, один поранений; про що домовилися у Франції президенти Макрон і Путін; між Україною та Ізраїлем зняті всі бар’єри співробітництва, відбулася зустріч прем’єрів; чи можливо зупинити потік українських заробітчан.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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