Факты ICTV – Выпуск 12:45 (21.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: имиджевый удар по Украине – мировая пресса шокирована встречей эвакуированных наших граждан из Китая. В то же время, сами украинцы от шока отошли и уже собирают помощь; Генассамблея ООН: Киев призывает разместить на Донбассе международных миротворцев и дальше давить на Россию; прицельный огонь из гранатометов – враг держит напряжение на фронте; Украина имеет генеральный план развития – Премьер отчитывается в парламенте.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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