Факти ICTV – Випуск 12:45 (21.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: іміджевий удар по Україні – світова преса шокована зустріччю евакуйованих наших громадян із Китаю. Водночас, самі українці від шоку відійшли і вже збирають допомогу; Генасамблея ООН: Київ закликає розмістити на Донбасі міжнародних миротворців і далі тиснути на Росію; прицільний вогонь із гранатометів – ворог тримає напругу на фронті; Україна має генеральний план розвитку – Прем’єр звітує у парламенті.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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