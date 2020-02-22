Факты ICTV – Выпуск 12:45 (22.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: очередное обострение на фронте – российские наемники снова штурмуют украинские позиции; проверить условия содержания эвакуированных – в Новые Санжары прибыл секретарь СНБО; опасное путешествие: в поезде Киев-Бердянск, женщина получила тяжелую травму позвоночника – на нее упала верхняя полка.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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