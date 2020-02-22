Факти ICTV – Випуск 12:45 (22.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: чергове загострення на фронті – російські найманці знову штурмують українські позиції; перевірити умови тримання евакуйованих – до Нових Санжар прибув секретар РНБО; небезпечна подорож: у поїзді Київ-Бердянськ, жінка зазнала важкої травми хребта – на неї впала верхня полиця.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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