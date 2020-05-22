Факты ICTV — Выпуск 12:45 (22.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Житомирщине арендатор пруда расстрелял компанию, с которой отдыхал; Киев и десяток областей к очередному ослаблению карантина не готовы, в Украине за сутки более 400 новых больных; у вдовы героя АТО чиновники требуют вернуть деньги, выделенные на жилье; поэту Юрию Рыбчинскому 75 лет.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.