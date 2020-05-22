Факти ICTV – Випуск 12:45 (22.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Житомирщині орендар ставка розстріляв компанію, з якою відпочивав; Київ та десяток областей до чергового послаблення карантину не готові, в Україні за добу понад 400 нових хворих; у вдови героя АТО чиновники вимагають повернути гроші, виділені на житло; поету Юрію Рибчинському 75 років.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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