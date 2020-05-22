Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Спорт

Факти ICTV – Випуск 12:45 (22.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Житомирщині орендар ставка розстріляв компанію, з якою відпочивав; Київ та десяток областей до чергового послаблення карантину не готові, в Україні за добу понад 400 нових хворих; у вдови героя АТО чиновники вимагають повернути гроші, виділені на житло; поету Юрію Рибчинському 75 років.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV. Спорт 8:45 (22.05.2020)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (22.05.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (22.05.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (22.05.2020)
Факти ICTV. Спорт 7:45 (22.05.2020)
Факти ICTV. Спорт 7:45 (22.05.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (22.05.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (22.05.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (22.05.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (22.05.2020)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (22.05.2020)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (22.05.2020)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (21.05.2020)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (21.05.2020)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (21.05.2020)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (21.05.2020)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка